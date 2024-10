Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Homburg (ots)

Am 29.10.2024, gegen 13:15 Uhr wurde versucht in ein Einfamilienhaus in der Virchowstraße in Homburg einzubrechen. Hierzu begaben sich drei Täterinnen auf das Gelände und versuchten über eine Terrassentür ins Anwesen zu gelangen. Nachdem dies misslang, verließen sie das Grundstück in unbekannte Richtung. Vermutlich handelte es sich bei den Frauen um die gleichen Frauen, die zuvor in der Innenstadt bereits aufgefallen waren, da sie an verschiedenen Häusern klingelten und nach Geld bettelten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

