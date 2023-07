Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Gefährdung des Straßenverkehrs

Homburg und Blieskastel (ots)

Am Samstagabend, den 08.07.2023, kam es gegen 22:16 Uhr, zunächst auf der B 423 zwischen Blieskastel Webenheim und Homburg Einöd und später auch in Homburg zu mehreren Gefährdungen des Straßenverkehrs durch zwei PKWs. Ein roter Skoda mit HOM-Kreiskennzeichen und ein silbernes Fahrzeug mit bislang unbekanntem niederländischen Kennzeichen sollen die v.g. Strecke mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befahren haben und auch trotz Überholverbot Fahrzeuge überholt haben. Bei die-sen Fahrmanövern sollen auch andere PKW-Fahrer ausgebremst worden sein. Ein Rotlichtverstoß am Ortseingang Homburg steht ebenfalls im Raum.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Fahrzeugen machen kann oder gar selbst gefährdet wurde, möchte sich bitte bei der Polizei in Homburg unter der 06841-1060 melden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

