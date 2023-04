Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl in Zahnarztpraxis in Kirkel OT Limbach

Kirkel OT Limbach (ots)

Zwischen dem 29.04.2023, ca. 14:00 Uhr, und dem 30.04.2023, ca. 13:00 Uhr, wurde in eine Zahnarztpraxis in der Hauptstraße in Kirkel Limbach durch bislang unbekannte Täter eingebrochen. Die Täter verschafften sich über die Haupteingangstür Zugang zur Praxis und entwendeten Bargeld. Anschließend verließen sie das Anwesen wieder über den Einstiegsweg. An der Haupteingangstür entstand Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

