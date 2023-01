POL-HOM: Einbruch in den Biomarkt in Homburg

Homburg (ots) - Am 19.01.2023, zwischen 07:50 Uhr und 13:25 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Schotterparkplatz in der Gerberstraße in Homburg. Dort wurde ein blauer Skoda Octavia mit Homburger Kennzeichen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am linken Teil der Heckstoßstange beschädigt. An dem Skoda entstand ein Sachschaden von ca. 100 EUR. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der ...

