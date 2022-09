Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: aufgefundener herrenloser Hund in Blieskastel

Blieskastel-Mitte (ots)

Am Samstag, den 17.09.2022, wurde gegen 23:15 Uhr in der Tiergartenstraße bzw. Prälat-Langhauser-Straße in 66440 Blieskastel ein freilaufender Hund, welcher orientierungslos durch die Straßen lief, gemeldet.

Bei dem Hund handelt es sich vermutlich um einen Yorkshire Terrier Mischling (kastrierter Rüde) mit den Fellfarben schwarz, weiß und braun. Da es keine Hinweise oder Anhaltspunkte für den Hundehalter gab wurde der Hund in die Obhut des Tierheimes in Homburg übergeben.

Bei zweckdienlichen Hinweisen zum möglichen Hundehalter wird um Kontaktaufnahme mit dem Tierheim Homburg (Tel.: 06841 79488) gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell