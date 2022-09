Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Mittwoch, 14.09.2022, zwischen 09:30 Uhr und 09:40 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Kleinottweilerstraße in Bexbach zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der Verursacher im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle flüchtete. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzer Toyota Auris mit Homburger Kreiskennzeichen. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe einer von ca. 1.000EUR. Die Unfallörtlichkeit ist vom Kassenbereich sehr gut sichtbar.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Homburg unter der 06841-1060 zu melden.

