POL-HOM: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Fußgängerin und verletztem Hund

Homburg (ots) - Am 10.08.2022, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr, wurde ein grauer Ford Kuga mit Homburger Kreiskennzeichen in der Tiefgarage des Saarpfalz-Centers in Homburg von einem bislang unbekannten Täter zerkratzt. Im Vorfeld der Tat kam es zu einem Streit zwischen dem Eigentümer des Ford und einem weiteren Pkw-Führer, so dass eventuell ein ...

