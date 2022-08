Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Pkw in der Tiefgarage des Saarpfalz-Centers in Homburg

Homburg (ots)

Am 10.08.2022, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr, wurde ein grauer Ford Kuga mit Homburger Kreiskennzeichen in der Tiefgarage des Saarpfalz-Centers in Homburg von einem bislang unbekannten Täter zerkratzt. Im Vorfeld der Tat kam es zu einem Streit zwischen dem Eigentümer des Ford und einem weiteren Pkw-Führer, so dass eventuell ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise sowohl zu der Sachbeschädigung als auch zu dem vorangegangenen Streit geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell