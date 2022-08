POL-HOM: Verkehrsunfall in Blieskastel-Breitfurt

Bexbach (ots) - Ein bis dato unbekannter Täter entwendete in der Zeit zwischen dem 06.08.2022, 21:30 Uhr, und dem 07.08.22, 06:30 Uhr, am Bahnhof in Bexbach ein silberblaues Herren-Trekkingrad der Marke Schauff. Das Fahrrad stand, mittels Bügelschloss gesichert, in dem dortigen Fahrradständer. Der Täter durchtrennte, vermutlich mittels Bolzenschneider, das Bügelschloss und entwendete anschließend das Fahrrad. An dem ...

