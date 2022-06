POL-HOM: Rollerdiebstahl

Bexbach (ots) - Am 23.06.2022 kam es in der Lessingstraße in Bexbach zu einem möglichen Verkehrsunfall. Ein Mädchen im Grundschulalter rannte hierbei gegen das Heck eines einparkenden Hyundai i40. Als der Fahrzeugführer nach dem Mädchen schauen wollte, war dies bereits mit weiteren Kindern in unbekannte Richtung weggelaufen. An dem PKW entstand kein Sachschaden. Ob das Kind durch den Zusammenstoß verletzt wurde ist ...

