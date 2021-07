Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 24.7.2021 kam es gegen 0.45 Uhr am Telgter Bahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Eine 35-Jährige, ein 36-Jähriger und ein 40-jähriger Telgter querten nach ihren Angaben die Fußgängerbrücke und sahen dort Mädchen im Gleisbett sitzen. Damit es zu keinem Unglück käme, hätte der 36-Jährige diese aufgeforderte das Gleisbett zu verlassen. Der Telgter habe sich zum Bahnsteig begeben und dann die Mädchen aus dem Gleisbett ziehen wollen. Daraus soll sich nach Angaben eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt haben, in dessen Verlauf jemand dem 36-Jährigen gegen den Kopf getreten haben soll. Nach Angaben der jungen Erwachsenen sollen die beiden älteren Telgter mehrere Personen der Gruppe angegriffen haben. Im Tatverdacht der wechselseitigen Körpverletzung stehen der 36-Jährige, der 40-Jährige sowie ein 20-jähriger Münsteraner, eine 20-jährige Westbeveranerin und ein namentlich noch nicht feststehender Mann. Polizisten leiteten gegen die Beteiligten Ermittlungsverfahren ein. Die Klärung des unterschiedlich dargestellten Sachverhalts müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

