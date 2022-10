Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Wiederholter Fall des Diebstahls von hochwertiger Fahrzeugbereifung

St. Wendel (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es, wie in jüngster Vergangenheit bereits wiederholt vorgekommen, zu einem Diebstahl an Fahrzeugbereifung bei einem Audi-Händler in der Tholeyer Straße, in St. Wendel. Im dem frei zugänglichen Ausstellungsbereich des betroffenen Händlers wurden erneut mehrere Fahrzeuge aufgebockt und die angebrachten Reifen, mit Felgen, demontiert und entwendet. Der Schaden durch den Diebstahl sowie durch die verursachten Beschädigungen an den Fahrzeugen beläuft sich in diesem Fall im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

