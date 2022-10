POL-WND: Sachbeschädigung an der Beschilderung des Verkehrskreisel Eisenbahnstraße/Linxweilerstraße

Tholey/Marpingen (ots) - Am vergangenen Wochenende kam zu einem Einbruch in eine Holzhütte in der Nähe des Windparks Marpingen-Alsweiler und der Grabungsstätte "Wareswald". Hierbei entwendet bislang unbekannter Täter einen AS-Mäher. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Sankt ...

mehr