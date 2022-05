Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Gemeinschädliche Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch am Losheimer Stausee.

66679 Losheim am See (ots)

In der Nacht vom 16.05.2022 auf den 17.05.2022, durchtrennte/n unbekannte/r Beschuldigte/r am Losheimer Stausee mit einem nicht näher bekannten Schneidwerkzeug (Zange o. ä.) einen Wildzaun (grobmaschiger Drahtzaun), drückten beide Seiten nach außen und trat/en durch die dahinterstehende Hainbuchhecke. Zielrichtung der Tat war das Betreten des dahinterliegenden befriedeten Geländes (die Park-/Gartenanlage "Garten der Sinne") oder das Erreichen des dortigen Ufers zum Stausee. Die Park-/Gartenanlage ist eine öffentliche Einrichtung. Das Betreten der Anlage ist kostenpflichtig, das Betreten der gesamten Freizeitanlage rund um den Stausee abends nach 23:00 Uhr durch beschilderten Aushang darüber hinaus generell verboten. Die Beamten des Polizeipostens Losheim haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu Tat oder Täter machen kann, wird gebeten sich unter 06871/90010 mit der Polizeiinspektion Nordsaarland oder unter 06872/91501 mit dem Polizeiposten in Losheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell