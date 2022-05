Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Haftbefehl nach Unterschlagung

Wadern (ots)

Am 12.05.2022 gelang es Einsatzkräften der Polizeiinspektion Nordsaarland, auf einem Rastplatz der BAB 62 bei Freisen einen 22jährigen Mann festzunehmen, nach dem im Rahmen einer bundeslandübergreifenden Fahndung gesucht wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann, der für eine Transportfirma in Karlsruhe arbeitete, hochwertige Waren im fünfstelligen Wert im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit unterschlagen und wollte sich mit den Waren ins Ausland absetzen. Der Festgenommene verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizeiinspektion Nordsaarland. Nach enger Zusammenarbeit der PI Nordsaarland und der Polizei in Karlsruhe sowie der zuständigen Justizbehörden wurde gegen den Mann ein Haftbefehl erlassen. Nach gerichtlicher Verkündung des Haftbefehls wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell