Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Schwerer Verkehrsunfall in Sulzbach-Neuweiler

Sulzbach/Saar (ots)

Am Dienstag, 16.01.2024, 15:35 Uhr, befuhr eine 50-jährige Fahrzeugführerin die St. Ingberter Straße in Sulzbach-Neuweiler, in Fahrtrichtung Dudweiler Straße (innerorts). In Höhe St. Ingberter Straße/Martin-Luther-Straße überquerte ein 83-jähriger Fußgänger die Fahrbahn. Der Fußgänger wurde durch den PKW der Fahrzeugführerin erfasst, auf die Motorhaube aufgeladen und über den PKW geschleudert. Durch den Verkehrsunfall erlitt der Fußgänger lebensbedrohliche Verletzungen. Die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock. Die Polizei Sulzbach führte eine entsprechende Verkehrsunfallaufnahme durch. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben. Die Fahrbahn war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme (ca. 3 Stunden) gesperrt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach, 06897/9330, in Verbindung zu setzen.

