Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Polizei sucht Zeugen nach Verdacht des illegalen Kraftfahrzeugrennens auf der BAB 623

Saarbrücken-Herrensohr (ots)

Am gestrigen Samstagabend kam es mutmaßlich gegen 19:55 Uhr auf der BAB 623 in Fahrtrichtung Friedrichsthal zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen. Wie ein Zeuge der Polizei mitteilte, habe er die BAB 623 aus Richtung Saarbrücken, Camphauser Straße, kommend in Fahrtrichtung AD Friedrichtshal befahren. Vor der Anschlussstelle Saarbrücken-Herrensohr sei der Zeuge in seinem PKW plötzlich von einem schwarzen VW Golf mit ca. 140 km/h überholt worden. Das Fahrzeug sei sofort wieder nach rechts eingeschert, sodass der Zeuge stark abbremsen musste und im gleichen Moment habe ein dunkler Audi A4 das Fahrzeug des Zeugen sowie den VW Golf mit ca. 160 km/h überholt. Im Anschluss habe der VW Golf das Fahrzeug vor ihm rechts überholt. Der Audi A4 sei direkt danach mittig der beiden Fahrstreifen gefahren, um ein Überholen des VW Golf zu verhindern. Beide Fahrzeuge seien im weiteren Verlauf mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der BAB 623 weitergefahren und wurden an der nächsten Anschlussstelle vom Mitteiler aus den Augen verloren. Die Polizei Sulzbach bittet Verkehrsteilnehmer, die Angaben zu den beiden o.g. Fahrzeugen machen können bzw. Diejenigen, die durch die Fahrweise der PKW gefährdet wurden, sich telefonisch unter der Tel. 06897/9330 zu melden. Gegen die noch unbekannten Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell