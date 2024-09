Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall auf der BAB 8 mit verletzter Fahrzeugführerin

BAB 8 Anschlussstelle Heusweiler (ots)

In der Nacht von Samstag, den 21.09.2024 erreichten die Führungs- und Lagezentrale der saarländischen Polizei mehrere Notrufe, wonach ein PKW auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Luxemburg etwa 500 m vor der Anschlussstelle Heusweiler schwer verunfallt sei. Nach Eintreffen der ersten Kräfte der Polizei konnte der PKW auf dem Dach liegend im angrenzenden Grünstreifen der BAB festgestellt werden. Die verletzte 19 - Jährige Fahrzeugführerin hatte sich zu dieser Zeit bereits selbstständig aus dem verunfallten PKW befreien können und wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es konnte ermittelt werden, dass die Fahrerin des Kleinwagens zuvor in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Im Zuge dessen kam sie von ihrer Fahrspur ab, geriet in den dort angrenzenden Grünstreifen wo sich der PKW letztendlich überschlug. Die linke Fahrspur der BAB 8 musste in diesem Bereich für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme für 3 ½ Stunden vollgesperrt werden. Die Fahrzeugführerin wurde nach derzeitigem Stand leicht verletzt.

