Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Dachstuhlbrand

Völklingen (ots)

Völklingen. Am Donnerstagabend kam es in der Hofstattstraße zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus. Aufgrund starker Rauchentwicklung wurde ein Anwohner auf das Feuer aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr, welche den Brand schließlich löschen konnte. Alle Bewohner des Hauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde nach jetzigem Kenntnisstand niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

