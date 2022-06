Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung durch Steinwurf

Völklingen (ots)

Am Mittwochabend kam es zu einer Sachbeschädigung in der Püttlinger Straße 26. Ein bislang unbekannter Täter nahm einen Stein an der dort befindlichen Baustelle auf und warf diesen gegen die Hauseingangstür des Anwesens. Dabei zerbrach das untere Glaselement der Tür. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

