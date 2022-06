POL-VK: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Großrosseln (ots) - Am Samstag, gegen 06:42 Uhr, kam es in Naßweiler zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines BMW stieß nach einem Abbiegevorgang in der Straße Im Jungholz gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und einen Absetzcontainer. Den stark beschädigten BMW ließ der männliche Fahrer an der Unfallstelle stehen und flüchtete zu Fuß über die wenige Meter entfernte Landesgrenze nach Frankreich. Der geparkte Pkw wurde schwer beschädigt. Rückfragen ...

