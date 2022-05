Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallörtlichkeit

Völklingen (ots)

Am Freitag, den 27.05.2022 zwischen 15:30Uhr und 15:40Uhr parkte ein grauer VW Polo mit Saarbrücker Kreiskennung auf einem Parkplatz in der Marktstraße in 66333 Völklingen in der Nähe der dortigen Bank. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ausparken den VW Polo und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann oder Zeuge des Verkehrsunfalls wurde, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen unter 004968982020 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

