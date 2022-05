POL-VK: Sachbeschädigung an Fahrzeugen und Häuserfassaden

Autobahn A1 AS Riegelsberg und Quierschied (ots) - Am Freitag, den 20.05.2022 gegen 14:45Uhr fuhr ein 85jähriger Fahrzeugführer eines grauen Ford mit Sb-Kreiskennung zwischen Holz und Illingen über die Abfahrt der Anschlussstelle Holz in falscher Richtung auf die Bundesautobahn 1 auf. Hier fährt der Fahrzeugführer entgegengesetzt der Fahrtrichtung, auf der äußeren Fahrbahn, weiter in Richtung Trier. Nach etwa 14km, in Höhe der AS Illingen, wendet er seinen PKW, um ...

