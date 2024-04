Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Fußgänger in der Viktoriastraße in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am 30.04.2024 gegen 11:14h ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in der Viktoriastraße in Saarbrücken. Hier befuhr ein Linienbus den Sonderfahrstreifen in Fahrtrichtung Eisenbahnstraße. In Höhe der Fußgängerfurt der Bahnhofstraße wollte der Fahrer diesen Bereich bei der für ihn geltenden besonderen Lichtzeichenanlage mit senkrechtem Lichtbalken passieren als plötzlich ein Fußgänger aus Sicht des Fahrers von rechts kommend auf die Fahrbahn trat. Der Busfahrer leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte allerdings den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde mit der Front erfasst und weggeschleudert. Im Bus wurden durch die eingeleitete Bremsung insgesamt 5 Personen leicht verletzt. Bei dem Fußgänger bestand anfangs der Verdacht einer schweren, lebensgefährlichen Verletzung. Die Businsassen erlitten unterschiedliche, nach jetzigem Kenntnisstand leichte Verletzungen wie Platzwunden und Prellungen. Alle Verletzte wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Busfahrer erlitt ebenfalls einen Schock und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachten angeordnet. Insgesamt war die Viktoriastraße zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten vollgesperrt. Während der Durchführung des Gutachtens kam es zu vereinzelten Teilsperrungen. Der 39 Jahre alte Fußgänger befindet sich nach jetzigem Kenntnisstand nicht mehr in Lebensgefahr, er ist stabil. Vor Ort konnte von weiteren neutralen Zeugen der Unfallhergang so bestätigt werden. Die Bahnhofstraße war zum Unfallzeitpunkt stark frequentiert.

