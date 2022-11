POL-SBR-STADT: Schlafender 7-Jähriger löst Rettungseinsatz aus

Saarbrücken (ots) - Am heutigen Donnerstag den 17.11.2022 kam es auf einem Tankstellengelände an der B51 in 66130 Saarbrücken zu einem Pkw-Brand. Eine franz. Autofahrerin (67) fuhr mit ihrem Dacia Logan von Frankreich kommend in Richtung Güdingen. Als sie an der Aral-Tankstelle anhält, um einen Kaffee zu kaufen, stellt sie eine Rauchentwicklung aus dem ...

