Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Mehrere Pkws im Stadtviertel Am Homburg zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am Dienstagmittag, zwischen 13:45 Uhr und 14:30 Uhr, wurden in der Geißlerstraße in Saarbrücken mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Fahrzeuge waren rechtsseitig am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Am Homburg geparkt und wurden entlang ihrer Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Am Homburg gemacht haben, werden gebeten, sich mit der PI Saarbrücken-Stadt unter der 06819321233 in Verbindung zu setzen.

