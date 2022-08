Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Saarbrücken (ots)

Bereits am letzten Donnerstag (10.08.2022) kam es in der Grülingsstraße in Saarbrücken zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer befährt gegen 21:00 Uhr die Grülingsstraße aus Richtung Kalmanstraße kommend in Fahrtrichtung Ludwigskreisel. In Höhe der Lichtzeichenanlage (Hausnummer 4) überquert ein Mann bei Rotlicht die Fußgängerfurt, so dass der Motorradfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten muss, die Kontrolle über sein Motorrad verliert und zu Fall kommt.

Der Fußgänger half dem gestürzten Motorradfahrer nicht, sondern entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und erlitt multiple Frakturen und Prellungen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und Körperverletzung.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt zu melden (0681/9321-233).

