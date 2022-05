Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfallflucht in der Bayernstraße

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am heutigen 24.05.2022 kommt es gegen 08:00 Uhr in der Bayernstraße 41 in 66111 Saarbrücken zu einem Verkehrsunfall. Hier fährt vermutlich ein blauer Suzuki Ignis gegen einen parkenden blauen Ford Fiesta und entfernt sich von der Unfallstelle. Der Vorfall wird von einem Zeugen beobachtet, der an dem Ford Fiesta eine Nachricht hinterlässt ohne jedoch seine eigenen Personalien anzugeben. Die Polizei sucht nun diesen Zeugen und weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und insbesondere zum flüchtigen Unfallverursacher machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der 0681/9321-233 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell