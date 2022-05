Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugenaufruf: Senior stürzt nach Fahrradunfall in Saar - Verursacher flüchtet und lässt diesen zurück

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Sonntagvormittag, 22.05.2022 gegen 10:50 Uhr kam es am Saarbrücker Saarleinpfad in Höhe der Güdinger Schleuse zu einem Unfallgeschehen zwischen zwei Fahrradfahrern. Hierbei kam einer der beiden Fahrradfahrer, ein 81-jähriger Mann aus Riegelsberg so von der Fahrbahn ab, dass er einen Abhang herunter und in die Saar stürzte. Der Unfallverursacher flüchtete auf seinem Fahrrad unerkannt in Richtung der Saarbrücker Ostspange und ließ den gestürzten Senior in der Saar zurück. Dieser wurde durch aufmerksame Passanten samt Fahrrad aus der Saar gerettet und durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Er wurde durch das Unfallgeschehen, nach derzeitigem Stand, glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Unfallverursacher wird wie folgt beschrieben:

- südeuropäischer Phänotyp - ca. 30 bis 35 Jahre alt - schwarze Oberbekleidung - grauer Fahrradhelm - roter Rucksack - rotes MTB der Marke Rockrider

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und insbesondere zum flüchtigen Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der 0681/9321-233 in Verbindung zu setzen.

