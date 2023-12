Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizei findet bei Suchmaßnahmen Kinderleiche

Bingen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Bei den Suchmaßnahmen nach der vermissten 2-Jährigen haben Taucher der Wasserschutzpolizei am heutigen Dienstag kurz nach 11 Uhr in der Lauchert eine Kinderleiche gefunden. Der Fundort befindet sich am Ortsausgang von Hitzkofen in Richtung Laucherthal. Die Leiche konnte zweifelsfrei als die vermisste 2-Jährige aus Hitzkofen identifiziert werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen, in die auch ein Gerichtsmediziner eingebunden ist. Bei der heutigen Suche waren neben zehn Tauchern der Wasserschutzpolizei auch das DLRG mit einem Boot mit Sonargerät sowie mehrere Polizeistreifen an Land eingesetzt.

