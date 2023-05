Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

In Wohnmobil eingebrochen

Bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen hat ein bislang unbekannter Täter in ein geparktes Wohnmobil in der Ulmenstraße eingebrochen. Der Unbekannte riss erstmals im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, dem 12.05.23, und Samstagabend, dem 13.05.23, ein Fenster aus dem Rahmen und gelangte so ins Innere des Fahrzeugs. Im zweiten Fall verschaffte er sich zwischen vergangenem Sonntagvormittag und dem gestrigen Mittwochmorgen auf die gleiche Weise Zutritt zum Innenraum. Beim ersten Mal entwendete er eine Powerbank, beim jüngsten Einbruch wurde nach bisherigen Erkenntnissen nur Sachschaden angerichtet. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet zu beiden Taten um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07571/104-0.

Sigmaringen

Mit Messer verletzt

Offenbar im Rahmen einer tätlichen Auseinandersetzung wurde ein 25-jähriger Mann am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in der Binger Straße mit einem Messer verletzt. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge soll es zuvor zwischen dem 25-Jährigen und drei weiteren Männern zu einem Streit um Zigaretten gekommen sein. Im weiteren Verlauf sei schließlich ein Gleichaltriger mit einem Messer auf den 25-Jährigen losgegangen und habe ihn dabei im Bauchbereich verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde der Geschädigte in ein Klinikum eingeliefert, welches er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf dauern an.

Sigmaringen-Unterschmeien

Verkehrsunfall fordert Sachschaden

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro und drei beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag gegen 14.00 Uhr auf der K 8208 zwischen Unterschmeien und Sigmaringen ereignet hat. Ein 58-jähriger Sattelzuglenker befuhr die Strecke in Fahrtrichtung Sigmaringen und hatte dabei die Türen seines Sattelaufliegers geöffnet und seitlich befestigt. Während der Fahrt löste sich offenbar eine der Fixierungen und der Türflügel schlug nach vorne. Hierbei traf er einen in entgegengesetzter Richtung fahrenden VW. Durch den Aufprall wurden an diesem zwei Seitenscheiben zerstört und die Karosserie beschädigt. Durch umherfliegende Teile, die sich über eine Länge von rund 100 m erstreckten, entstanden außerdem Schäden an einem hinter dem Lkw fahrenden Hyundai. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zur Beseitigung der Glassplitter und zur Reinigung der Fahrbahn war die Straßenmeisterei im Einsatz.

Gammertingen

Nach Fenstersturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 28-jähriger Mann bei einem Fenstersturz am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr in der Ölbergstraße zugezogen. Der deutlich alkoholisierte Bewohner fiel rund sieben Meter tief und trug dabei Verletzungen an der Wirbelsäule sowie am Fuß davon. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die genauen Umstände des Sturzes sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die noch nicht abgeschlossen sind.

Gammertingen

Einbruch in Bäckerei

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Bäckerei in der Sigmaringer Straße eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen, durchsuchte mehrere Schränke und beschädigte die Kasse. Insgesamt stahl er einen niedrigen dreistelligen Euro Betrag an Bargeld. Der angerichtete Schaden dürfte den Wert des Diebesguts deutlich überschreiten. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 07574/921687 um sachdienliche Hinweise.

Gammertingen

Ohne Fahrerlaubnis mit Motorroller unterwegs

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 17-Jährigen zu, der am Mittwochvormittag gegen 10.15 Uhr der Polizei in der Europastraße aufgefallen ist. Der Jugendliche war mit einem Kleinkraftrad unterwegs, welches augenscheinlich eine recht hohe Geschwindigkeit fuhr. Als er daraufhin angehalten werden sollte, ignorierte er zunächst die Zeichen und Signale des Streifenwagens und fuhr mehrfach an diesem vorbei, offenbar um eine Kontrolle zu verhindern. An der Einmündung der Hochbergstraße gelang es dem Polizeibeamten schließlich, dem Rollerfahrer den Weg abzuschneiden und ihn sowie seine ebenfalls 17-jährige Sozia zum Stillstand zu bringen. Wie sich herausstellte, ist der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und gelangt diesbezüglich zur Anzeige. Außerdem steht der Verdacht im Raum, dass an dem Zweirad technische Veränderungen zur Leistungssteigerung vorgenommen worden sein könnten. Diesbezüglich ermittelt nun die Verkehrspolizei Sigmaringen.

Krauchenwies

Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 41-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr in der Bittelschießer Straße zugezogen. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr der Zweiradlenker von einem Betriebsgelände nach rechts in die Bittelschießer Straße in Richtung Pfullendorf ein und beschleunigte hierbei seine Maschine zu stark. Dadurch verlor er die Kontrolle über die Kawasaki und stürzte. Der 41-jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 750 Euro.

