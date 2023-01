Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei befreit Reh

Im Netz eines Fußballtores, das in einem Garten in der Tettnanger Straße aufgestellt war, hat sich am Donnerstagmorgen ein Reh verfangen. Ein Anwohner wurde auf das Tier im Garten aufmerksam und rief die Polizei. Beamte des Polizeireviers Ravensburg befreiten das Tier aus seiner misslichen Lage. Die Polizisten schnitten das Tier frei, das im Anschluss augenscheinlich unverletzt über die Gartenanlage in die angrenzenden Felder davonsprang.

Ravensburg

Radfahrer stürzen

Verletzungen haben zwei Fahrradfahrer erlitten, die am Mittwochmittag auf dem Radweg neben der Meersburger Straße gestürzt sind. Ein 55-jähriger Radler, der aus Richtung Innenstadt kam, machte auf dem mit Split bedeckten Weg eine Vollbremsung, sodass sein Rad ins Rutschen kam und er stürzte. Ein hinter ihm fahrender 58-jähriger Radfahrer bremste ebenfalls, prallte aber mit dem am Boden liegenden Rad zusammen und kam auch zu Sturz. Beide Zweiradlenker mussten mit leichten Verletzungen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Grund für die Vollbremsung des 55-Jährigen dürfte ein in einer Hofeinfahrt stehender Pkw gewesen sein, der den Rückwärtsgang eingelegt hatte. Der Radler ging offenbar irrtümlich davon aus, dass die Lenkerin des Pkw ihn übersehen haben könnte und wollte durch die Bremsung eine Kollision verhindern.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der L 320 zwischen Roggenzell und Neuravensburg ereignet hat. Der 28-jährige Fahrer eines Mercedes übersah beim Einbiegen von der L 2374 in Richtung Neuravensburg den 42 Jahre alten Fahrer eines Renault, der von Neuravensburg nach Roggenzell unterwegs war. Durch die Kollision wurde der Mercedes auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte gegen einen Zaun neben der Fahrbahn. Während der Renault-Fahrer unverletzt blieb, wurde der Unfallverursacher durch einen Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Amtzell

Polizeieinsatz in Wohnunterkunft

Mehrere Polizeistreifen sind am Donnerstagabend zu einer Wohnunterkunft in die Hugo-Schrott-Straße ausgerückt. Ein 26 Jahre alter Mann war gegen 17.30 Uhr mit einem 44-jährigen Mitbewohner in Streit geraten. Im Zuge des Streits griff der Jüngere zu einem Küchenmesser und verletzte seinen Kontrahenten leicht an der Hand. Im Anschluss schloss er sich in seinem Zimmer ein, ließ sich aber von der gerufenen Polizei widerstandslos abführen. Ihm wurde bis zum Folgetag der Polizeigewahrsam erklärt. Außerdem hat er nun mit einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu rechnen.

Kißlegg

What'sApp-Betrug aufgesessen

Über einen Messenger-Dienst haben Betrüger am Donnerstag einen 55-Jährigen aus Kißlegg angeschrieben. Die Täter gaben sich als Sohn des Mannes mit neuer Handynummer aus. Unter dem Vorwand, Probleme mit seiner Banking-App zu haben aber dringend Geld zu benötigen, bewegten die Täter den Mann dazu, einen vierstelligen Betrag zu überweisen. Erst danach wurde dem 55-Jährigen klar, dass er einem Schwindel aufgesessen ist. Die Polizei warnt: Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von unbekannter Nummern angeschrieben werden, sich die Gegenüber als Angehörige ausgeben und schon nach kurzer Zeit nach Geld fragen. Überprüfen Sie die Angaben und lassen Sie sich nicht zeitlich unter Druck setzen. Weitere Tipps und Hinweise darauf, wie Sie sich schützen können, finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Kißlegg

Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Den Witterungsbedingungen nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte der Grund dafür sein, dass am Donnerstagmorgen gegen 6.15 Uhr der 25 Jahre alte Fahrer eines Chevrolets auf der L 265 zwischen Gottrazhofen und der A 96 - Anschlussstelle Kißlegg von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Strommast kollidiert ist. Während am Pkw ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand, wird selbiger am Strommasten auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Der Unfallfahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Weingarten

In Garage eingebrochen und Pedelec gestohlen

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in die Garage eines Wohnhauses in der Kornblumenstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster der Garage auf und stahlen ein graues Pedelec der Marke Cube. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf einen niedrigen bis mittleren vierstelligen Euro-Betrag. Aufmerksame Nachbarn und Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

