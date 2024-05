POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Verletzte Kinder bei Verkehrsunfall- Betrunkener Autofahrer flüchtet

Pforzheim (ots) - Einbrecher haben von Dienstag auf Mittwoch Marihuana im Wert von ein paar hundert Euro aus einer Wohnung in der Nordstadt entwendet. Nach derzeitigem Sachstand verschaffte sich die Täterschaft in der Zeit zwischen Dienstag, 15:00 Uhr und Mittwoch, 12:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu der in einem Mehrfamilienhaus in der Salierstraße befindlichen Wohnung. ...

