Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Höfen an der Enz - Ohne Führerschein aber mit Alkohol verunfallt

Höfen an der Enz (ots)

Verletzungen durch einen Sturz zugezogen hat sich am frühen Donnerstagabend ein Motorradfahrer auf der Bundesstraße 294 bei Calmbach.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr am Donnerstag gegen 18:30 Uhr ein Motorradfahrer die Bundesstraße 294 von Calmbach kommend in Fahrtrichtung Höfen. Kurz nach der Einmündung in die Calmbacher Straße kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin es zur Streifkollision mit der dortigen Steinmauer kam. Hierdurch kam der Fahrzeuglenker zu Fall und zog sich leichtere Verletzungen zu. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine zufällig am Unfallort vorbeifahrende Streifenbesatzung des Polizeireviers Calw wurde auf das zurückgelassene Motorrad aufmerksam. Da Zeugen den Beamten vor Ort von einem blutenden Mann berichteten, wurde zunächst die nähere Umgebung abgesucht, bei welcher unter anderem auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Der Motorradfahrer konnte im weiteren Verlauf mit leichteren Verletzungen an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Da die Beamten zudem Anzeichen einer Alkoholisierung feststellten wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von etwa 1,3 Promille. Der Mann musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

