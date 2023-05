Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter bricht in Ladengeschäft ein

Pforzheim (ots)

Eingebrochen worden ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Backwarengeschäft in der Pforzheimer Nordstadt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist ein noch unbekannter Täter in der Zeit von Montag 17 Uhr bis Dienstag 5 Uhr gewaltsam in eine Backwarenfiliale am Hauptgüterbahnhof eingedrungen. Im Inneren wurden durch den Eindringling Schränke und Spinte durchwühlt. Eine genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht genannt werden. Der Bezirksdienst des Polizeireviers Pforzheim-Nord hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell