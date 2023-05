Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Einbruch in Wohnhaus; Hinweisgeber gesucht

Horb am Neckar (ots)

In ein Wohnhaus in Nordstetten eingedrungen sind noch unbekannte Täter im Verlauf der letzten Woche.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sind noch unbekannte Täter im Zeitraum von Montag bis Samstagvormittag in eine Werkstatt eines Hauses in der Hauptstraße in Nordstetten eingedrungen. Aus dem Inneren wurden offenbar mehrere Elektrogeräte und Werkzeug entwendet. Eine Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier in Horb hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben können, sich unter der Rufnummer 07451 960 beim Polizeirevier in Horb zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell