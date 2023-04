Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Alkoholtest ergibt über anderthalb Promille

Baiersbronn (ots)

Ein 62-jähriger, mutmaßlich betrunkener Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall Donnerstagnachts in Baiersbronn schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 62-Jährige gegen23:00 Uhr den Panoramaweg in Baiersbronn, als er offenbar aufgrund alkoholischer Beeinflussung einen am Fahrbahnrand geparkten BMW streifte und stürzte. Durch den Unfall wurde der Motorradfahrer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein durch die Polizeibeamten durchgeführter Alkoholvortest bei dem 62-Jährigen ergab einen Wert von über anderthalb Promille. Dem Motorradfahrer wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Bei dem Unfall entstand ersten Schätzungen zufolge Sachschaden von rund 8.500 Euro.

