POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brennender Lastwagen auf Autobahn

Schömberg (ots) - Ein noch unbekannter Autoknacker hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in Schömberg sein Unwesen getrieben. Der Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür eines in der Langenbrander Straße geparkten Fahrzeugs ein und entwendete aus einer im Innenraum befindlichen Handtasche einen Bargeldbetrag von etwa 50 Euro. Der Sachschaden am Auto beläuft ...

