POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Auf B 28 alleinbeteiligt verunfallt: Rettungshubschrauber bringt Schwerverletzten ins Krankenhaus

Pforzheim (ots) - Nach einem Unfall am frühen Sonntagmorgen, bei welchem ein Seat beschädigt worden ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war ein 23-jähriger Mann in der Zeit von 4 Uhr bis 5 Uhr offenbar alkoholisiert und unrechtmäßig mit einem blauen Seat Leon Cupra im Stadtbereich Pforzheim unterwegs. In diesem Zeitraum muss ...

