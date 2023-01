Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brand in Mehrfamilienhaus

Pforzheim (ots)

Zu einem Wohnhausbrand ist es am Mittwochmorgen, gegen 08:50 Uhr im Pforzheimer Stadtteil Brötzingen gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Brandentstehung mit starker Rauchentwicklung in einem Wohnhaus im Grimmigweg. Durch die eilig eingetroffene Feuerwehr musste eine Person des Mehrfamilienhauses über die Drehleiter aus dem Dachgeschoss ins Freie gebracht werden. Die restlichen Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Der Wohnungsinhaber selbst erlitt eine Rauchgasvergiftung sowie leichte Verbrennung und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Brand selbst konnte zügig gelöscht werden. Durch Verrußung und Hitze ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlung hinsichtlich der genauen Brandursache dauern derzeit noch an.

