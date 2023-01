Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - A 8: Mehrere Unfälle auf glatter Fahrbahn - drei Verletzte

Friolzheim (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und einem Schwerverletzen hat sich am frühen Donnerstagmorgen auf der Autobahn 8, auf Höhe Friolzheim, ereignet. Im Bereich der sich an den Unfall anschließenden Vollsperrung, ist es im Anschluss zur Kollision weiterer Fahrzeuge gekommen. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 80.000 Euro bis 100.000 Euro geschätzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Fiat die linke Fahrspur in Fahrtrichtung Karlsruhe, als er, gegen 5:20 Uhr, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ins Schleudern geriet und nach rechts abgewiesen wurde. Infolgedessen stieß er mit einem auf der rechten Fahrspur befindlichen Sattelzug zusammen. Durch die Kollision wurde der Fiat wieder nach links, in die Leitplanke, abgewiesen und blieb letztlich auf der linken Fahrspur stehen. Der Fahrer eines dem Fiat nachfolgenden Ford, hielt ebenfalls ganz links an und stieg aus, um zu helfen und den Notruf abzusetzen. Dies erkannte eine dem Ford nachfolgende, 40 Jahre alte Opel-Fahrerin offenbar zu spät und fuhr auf den stehenden Ford auf, dessen Fahrer sich aber bereits außerhalb seines Fahrzeugs befand. Aufgrund der Kollisionen wurden der Fiat-Fahrer sowie die Fahrerin des Opels leicht verletzt. Die Frau wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Ford blieb unverletzt.

Der am Unfall mit dem Fiat beteiligte Sattelzug hielt im Anschluss ganz rechts auf Standstreifen an und ein weiterer Sattelzugfahrer positionierte sich dahinter, da er Zeuge des vorausgegangenen Unfalls war. Nahezu zeitgleich kam ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer im Unfallstellenbereich in Schleudern und kollidierte mit dem zweiten, auf dem Standstreifen abgestellten Sattelzug. Aufgrund dieses Zusammenstoßes wurde der 27- Jährige in seinem Mercedes eingeklemmt und schwer verletzt. Lebensgefahr besteht mit jetzigem Stand jedoch nicht. Weiterhin wurde noch ein weiteres Fahrzeug im Verlauf der Ereignisse beschädigt. Dieses war offenbar im Nachhinein mit dem Fiat kollidiert. Den Einsatzkräften bot sich ein Trümmerfeld, welches letztlich über alle Fahrbahnen verteilt war.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe komplett gesperrt werden. Im Bereich der Vollsperrung ereignete sich noch ein weiterer Auffahrunfall ohne Verletzte. Über die Anschlussstelle Heimsheim wurde der nahende Verkehr ausgeleitet. Währenddessen war die Autobahnmeisterei mehrfach im Einsatz, um die Fahrbahnen griffig zu machen. Kurz nach 09:00 Uhr war die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben.

