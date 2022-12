POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Fußgänger schwer verletzt - Unfallermittlungen am Laufen

Monakam (ots) - In ein Wohnhaus eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher am frühen Donnerstagmorgen in Monakam. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen versuchten die Täter zwischen Mitternacht und 7 Uhr zunächst gewaltsam über die Terrassentür der Gebäuderückseite in ein Einfamilienhaus in der Brunnenstraße einzudringen, was ihnen jedoch nicht gelang. ...

