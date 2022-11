Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Winterpause in der Jugendverkehrsschule Mühlacker

Mühlacker (ots)

Die Jugendverkehrsschule Mühlacker schließt am Freitag, den 09.12.2022, ihre Pforten. Während der Wintermonate finden keine öffentlichen Veranstaltungen statt.

Ab Donnerstag, den 02.03.2023, ist die Jugendverkehrsschule Mühlacker wieder geöffnet. Kinder im Alter von 7-13 Jahren können im Schonraum das richtige Verhalten als Fahrradfahrer und Fußgänger erlernen. Fahrräder können bei uns kostenlos zum Üben ausgeliehen werden. Es darf aber auch gerne das eigene Fahrrad mitgebracht werden. Das Tragen eines Fahrradhelms ist Pflicht. Fahrradhelme müssen von Zuhause mitgebracht werden. Kinder unter 7 Jahren sind in Begleitung eines Erziehungsberechtigten ebenfalls willkommen. Die Teilnahme am Fahrbetrieb ist jedoch nur mit einem Roller gestattet. Roller können bei uns ebenfalls kostenlos ausgeliehen werden. Die Jugendverkehrsschule Mühlacker ist immer donnerstags von 14-16 Uhr geöffnet. In den Schulferien und bei schlechtem Wetter bleibt die Jugendverkehrsschule geschlossen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne in Mühlacker unter 07041/818378 zur Verfügung.

