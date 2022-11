Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Pfanne auf dem Herd vergessen - Hausbewohner muss mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

Pforzheim (ots)

Eine auf dem Herd vergessene Pfanne ist ersten Erkenntnissen zufolge die Ursache für eine starke Rauchentwicklung, wegen der am frühen Donnerstagmorgen ein Mann ins Krankenhaus hat gebracht werden müssen.

Einsatzkräfte des Polizeireviers Pforzheim-Süd waren nach Eingang einer Meldung über einen Brand gegen 2:30 Uhr zu einem Wohngebäude in der Lion-Feuchtwanger-Allee geeilt. Durch ein Fenster der betreffenden Wohnung sahen die Beamten einen Mann auf dem Bett liegen, der offensichtlich schlief. Durch starkes Klopfen am Fenster gelang es ihnen, die Person zu wecken, welche daraufhin die stark verrauchte Wohnung verließ. Nach Eintreffen der Feuerwehr und medizinischer Erstversorgung musste der Mann wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr gelüftet. Wie sich herausstellte, war eine auf dem Herd vergessene Pfanne mit Essen offenbar der Auslöser der starken Rauchentwicklung. Über etwaige an der Wohnung entstandene Schäden ist bislang noch nichts bekannt.

