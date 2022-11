Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Einbruch in Vereinsheim - Bargeld entwendet

Tiefenbronn (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen Unbekannte gewaltsam in ein Vereinsheim in Mühlhausen ein und nahmen rund 200 Euro Münzgeld an sich.

In der Zeit zwischen Dienstag, 08.11.2022, 21:45 Uhr und Mittwoch, 09.11.2022, 15:30 Uhr, durchsuchte die Täterschaft die in der Straße "Weil der Städter Straße" gelegene Vereinsgaststätte. Mehrere Türen, Schränke und Schubfächer werden auf der Suche nach Diebesgut aufgebrochen und geöffnet. Nachdem auch die Kühlung von Schubfächern und der Kühlkammer von den Tätern unterbrochen worden war, waren die dort gelagerten Lebensmittel unbrauchbar geworden und mussten entsorgt werden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

