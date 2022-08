Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte brechen in gemeinnützige Einrichtung ein

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag und Sonntag in eine gemeinnützige Einrichtung in der Nordstadt eingedrungen.

Die Unbekannten hebelten zwischen Freitag, 15:30 Uhr und Sonntag, 11 Uhr, zunächst ein Fenster am Gebäude in der Nordstadt auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Gebäude brachen sie mehrere Büroräume auf und durchwühlten Schränke und Schubladen. Eine im Gebäude befindliche Cafeteria wurde ebenfalls von den Tätern aufgesucht. Die Unbekannten entwendeten Bargeld und Süßspeisen. Die Polizei sicherte Spuren. Die Höhe des Diebesgutes ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter Telefon 07231 186-3211 in Verbindung zu setzen.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell