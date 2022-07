POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Zeugen gesucht: Ausweichmanöver führt zu Unfall

Polizeipräsidium Pforzheim

Offenbar aufgrund eines Ausweichmanövers ist Donnerstagmittag ein 20-jähriger Motorradfahrer von der Strecke abgekommen und in der Folge gestürzt.

Der 20-jährige Fahrer eines Honda Motorrades befuhr gegen 13.30 Uhr die Kreisstraße 350 von Oberjettingen in Richtung Emmingen, als ihm in einer Linkskurve ein schwarzer Lkw entgegenkam. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Lkw-Fahrer so weit auf der Spur des 20-Jährigen, dass dieser ausweichen musste. In der Folge streifte der Honda-Lenker die Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich leicht.

Ohne sich um die verletzte Person zu kümmern, ist der Lkw-Fahrer einfach davongefahren.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold, Tel.:07452 / 9305 0, in Verbindung zu setzen.

