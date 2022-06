POL-Pforzheim: (CW) Calw - Nach Raubüberfall auf Mann: Zeugen gesucht

Glatten (ots) - Bei einem Brand in einem Wohngebäude am Montagabend in Glatten ist ein Schaden in Höhe von zirka 200.000 Euro entstanden. Nach dem bisherigen Kenntnisstand kam es gegen 21 Uhr in der Küche eines Einfamilienhauses in der Aacher Straße zu einem Brandausbruch. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, ...

