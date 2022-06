Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Glatten - Ein Leichtverletzter bei Brand in Einfamilienhaus

Glatten (ots)

Bei einem Brand in einem Wohngebäude am Montagabend in Glatten ist ein Schaden in Höhe von zirka 200.000 Euro entstanden.

Nach dem bisherigen Kenntnisstand kam es gegen 21 Uhr in der Küche eines Einfamilienhauses in der Aacher Straße zu einem Brandausbruch. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche durch das Polizeirevier Horb geführt werden. Ein Bewohner wurde durch die entstandenen Rauchgase leicht verletzt und kam zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus. Die Löschmaßnahmen, welche sich auf den Bereich der Küche beschränkten, waren gegen 21:40 Uhr beendet. Zu einer Gefährdung anderer Gebäude kam es nicht.

Durch die starke Rauchentwicklung ist das Haus derzeit nicht bewohnbar. Die weiteren Bewohner, eine Frau und zwei Kinder, welche sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Anwesen befanden, kommen bis auf Weiteres anderweitig unter.



