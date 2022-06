Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Schwerer Verkehrsunfall

Dornstetten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstagnachmittag bei Dornstetten-Hallwangen zwei Personen schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 19-jähriger Mazdafahrer gegen 15:45 Uhr auf der Landesstraße 404 von Dornstetten in Richtung Hallwangen unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts ins Bankett abkam. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einer 38-jährigen Toyotafahrerin, die daraufhin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war und von der Freiwilligen Feuerwehr Dornstetten befreit werden musste. Beide Unfallbeteiligte wurden schwer verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden von insgesamt rund 35.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Die Landesstraße 404 ist im Bereich der Unfallstelle aktuell noch voll gesperrt, der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell